Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Ресторатор Александр Коновалов, который является идейным вдохновителем акции бойкотирования QR-кодов, получил предупреждение прокуратуры Санкт-Петербурга. Об этом бизнесмен сообщил 26 января в Instagram.

Прокуратура Ysia.ru

«Хорошо, что организацию митинга мне не пришили», — отметил ресторатор в социальной сети, не дав конкретики о претензии прокуратуры.

Основной причиной поступления предупреждения стала попытка Александра Коновалова войти в опечатанные Следственным комитетом заведения. Напомним, в ходе рейдов опечатали 20 предприятий общепита, которые затем оцепили правоохранительные органы.

Во время выступления Коновалова на улице Рубинштейна, куда он пригласил только представителей СМИ, не произошло открытого протеста. Бизнесмен подписал документ о недопустимости митинга по требованию правоохранительных органов, а уже позднее получил предупреждение от прокуратуры.

Напомним, Александр Коновалов является инициатором акции бойкотирования проверки иммунных сертификатов у посетителей. После стремительного роста участников сопротивления его темпы замедлились. Количество участников уже который день насчитывает 176 организаций.

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