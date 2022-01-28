Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM Свердловчанин отсудил 600 тысяч рублей у владельца коровы, которая внезапно появилась на проезжей части и спровоцировала ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Инцидент произошел летом 2020 года на дороге Асбест — поселок Малышева. Водитель иномарки наехал на корову, которая находилась на проезжей части. В результате ДТП животное погибло, а автомобилю свердловчанина был причинен ущерб в размере 962 тысяч рублей.

Автомобилист подал иск в суд. В свою очередь владелец коровы обратился в инстанцию со встречным иском. Мужчина просил взыскать 50 тысяч рублей за смерть животного.

Суд установил, что в произошедшем имеется вина обоих граждан. Так, автомобилист должен был выбрать скорость движения, которая бы обеспечила ему контроль за транспортным средством и дорожной ситуацией. Вместе с тем суд определил, что вина хозяина коровы заключается в оставлении животного без присмотра, что и стало основной причиной аварии.

Таким образом, суд постановил взыскать в пользу автомобилиста 620 500 рублей в качестве компенсации морального вреда, а в пользу хозяина коровы — 3905 рублей.