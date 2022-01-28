Чебоксары, 28 января 2022, 12:08 — REGNUM Чувашия стала первым регионом в России, где системной подошли к вопросу увековечения памяти о героях трудового подвига на примере строителей оборонительных рубежей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 28 января глава Чувашии Олег Николаев, оглашая своё послание Госсовету и народу республики.
Своё выступление руководитель региона начал с подведения первых итогов Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые возводились в 1941 — 1942 годах.
Он напомнил, что в Чувашии восстанавливали историю о страницах трудового подвига в тылу. И в этой работе участвовали не только взрослые, но и дети. Результатом совместного труда стали, в частности, новые фильмы, книги, творческие произведения.
В продолжение темы он назвал «знаковым событием», ставшим свидетельством трудового героизма «наших предков» в годы войны, решение президента России Владимира Путина о присвоении Чебоксарам статуса «Город трудовой доблести».
Напомним, что в течение шести лет ИА REGNUMведёт проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», который стал отправной точкой для властей отметить в 2021 году 80-летие начала войны и строительства рубежей обороны.
Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, который возводился во время Великой Отечественной войны (в 1941 — 1942 годах) для защиты подступов к Казани и Уралу в случае взятия Москвы.