Чебоксары, 28 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Чувашия стала первым регионом в России, где системной подошли к вопросу увековечения памяти о героях трудового подвига на примере строителей оборонительных рубежей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 28 января глава Чувашии Олег Николаев, оглашая своё послание Госсовету и народу республики.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев

Своё выступление руководитель региона начал с подведения первых итогов Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые возводились в 1941 — 1942 годах.

«Мы погрузились в атмосферу суровых дней военного времени», — сказал Олег Николаев.

Он напомнил, что в Чувашии восстанавливали историю о страницах трудового подвига в тылу. И в этой работе участвовали не только взрослые, но и дети. Результатом совместного труда стали, в частности, новые фильмы, книги, творческие произведения.

«Таким образом, Чувашская Республика стала первым регионом России, который системно подошёл к вопросу увековечения памяти о героях трудового подвига на примере строителей оборонительных рубежей на территории нашего Отечества. В республике установлена памятная дата: 28 октября — День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей», — отметил глава Чувашии.

В продолжение темы он назвал «знаковым событием», ставшим свидетельством трудового героизма «наших предков» в годы войны, решение президента России Владимира Путина о присвоении Чебоксарам статуса «Город трудовой доблести».

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Чувашии объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, который возводился во время Великой Отечественной войны (в 1941 — 1942 годах) для защиты подступов к Казани и Уралу в случае взятия Москвы.