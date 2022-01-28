Варшава, 28 января 2022, 12:07 — REGNUM В варшавском районе Воля будет установлен памятник «Белорусской революции — 2020». Об этом 28 января сообщает Gazeta Wyborcza.
Над инсталляцией, которая будет состоять из семи, отлитых из алюминия фигур, работает знаменитый скульптор Павел Альтхаммер.
Данные фигуры будут символизировать активистов протестов 2020 года, посаженных в тюрьму. Речь идет, в частности, о журналисте и польском активисте Анджее Почобуте, руководительнице Союза поляков в Белоруссии Анжелике Борис, музыканте и лидере оппозиции Марие Колесникове, белорусском блогере Сергее Тихановском (муже Светланы Тихановской).
Скульптор сообщил журналистам, что раскрашенные золотым цветом фигуры будут изображены с высоко поднятой головой, как будто они только что были освобождены. Павел Альтхаммер назвал свою инсталляцию «Проспект восходящего солнца».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли очередные президентские выборы, по итогам которых ЦИК страны поспешил объявить, что Александр Лукашенко получил более 80%. Это привело к началу массовых акций протеста и беспорядкам, охватившим Минск и ряд других белорусских городов.