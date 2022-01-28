Варшава, 28 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В варшавском районе Воля будет установлен памятник «Белорусской революции — 2020». Об этом 28 января сообщает Gazeta Wyborcza.

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Над инсталляцией, которая будет состоять из семи, отлитых из алюминия фигур, работает знаменитый скульптор Павел Альтхаммер.

Данные фигуры будут символизировать активистов протестов 2020 года, посаженных в тюрьму. Речь идет, в частности, о журналисте и польском активисте Анджее Почобуте, руководительнице Союза поляков в Белоруссии Анжелике Борис, музыканте и лидере оппозиции Марие Колесникове, белорусском блогере Сергее Тихановском (муже Светланы Тихановской).

Скульптор сообщил журналистам, что раскрашенные золотым цветом фигуры будут изображены с высоко поднятой головой, как будто они только что были освобождены. Павел Альтхаммер назвал свою инсталляцию «Проспект восходящего солнца».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли очередные президентские выборы, по итогам которых ЦИК страны поспешил объявить, что Александр Лукашенко получил более 80%. Это привело к началу массовых акций протеста и беспорядкам, охватившим Минск и ряд других белорусских городов.