Минск, , 12:07 — REGNUM Одна из причин давления Запада на официальный Минск — «особый путь» поведения Белоруссии в условиях пандемии. Об этом 28 января заявил Александр Лукашенко в Минске при оглашении послания народу и Нацсобранию.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению Лукашенко, «коронапсихоз» является удобным поводом для извлечения сверхприбылей крупный коммерческими структурами. Особенность поведения официального Минска в условиях пандемии, считает руководитель постсоветской республики, мешает бизнесу западных компаний.

При этом он отметил: «Сегодня весь мир следует белорусскому пути».