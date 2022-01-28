Кемерово, 28 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Междуреченская многопрофильная больница на 186 койко-мест будет достроена до конца года. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

N-vartovsk.ru Строительство многопрофильной больницы

«Эта больница необходима городу, — сказал Цивилёв. — В 2021 году объект вошёл в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, федеральная поддержка поможет завершить строительство до конца текущего года».

В больнице разместятся отделения хирургии, гинекологии, травматологии и терапии, диализный центр и операционный блок, реанимация, приёмное отделение и первичное сосудистое отделение.

На строительство семиэтажного здания больницы в 2021 году из федерального бюджета было направлено 400 млн рублей, ещё 300 млн рублей выделят в 2022 году. Из областного бюджета выделили 143 млн рублей.

По официальным данным, больница построена почти на 50%.