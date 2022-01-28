Любляна, 28 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Российско-словенские отношения переживают подъём, сотрудничество Москвы и Любляны охватывает практически все сферы жизни народов двух стран. Об этом говорится в речи посла РФ в Словении Тимура Эйвазова, зачитанной на открытии девятого кинофестиваля «Неделя российского кино в Словении» в городе Шкофья-Лока.

Andrej Jakobčič Флаг Словении

«Многоплановое российско-словенское сотрудничество сегодня находится на подъёме и охватывает практически все сферы жизни народов наших стран», — зачитал слова посла советник-посланник посольства РФ Алексей Погонин.

Эйвазов отметил, что между странами на высоком и высшем уровне установился регулярный и содержательный политический диалог. Расширяются торгово-экономические и научно-технические связи, укрепляется традиционное взаимодействие в культурно-гуманитарной сферах.

Дружественные отношения России со Словенией в немалой степени основаны на общих исторических корнях, на близости языков и культур, на искренней симпатии народов. В России эти отношения очень ценят, добавил он.

Дипломатические отношения между Россией и Словенией установлены 30 лет назад, в мае 1992 года. К этой дате приурочены культурные события, первым из которых стала Неделя кино.

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