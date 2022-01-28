Ялуторовск, Тюменская область, 28 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Тюменской области автотранспортное предприятие заплатит пенсионерке за падение в автобусе 120 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Инцидент произошёл 9 сентября 2020 года в Ялуторовске. Инвалид III группы, 72-летняя женщина при резком торможении автобуса упала в салоне. В результате пострадавшая получила закрытый перелом правой бедренной кости, что является тяжким вредом здоровья.

Ялуторовский районный суд вынес решение о взыскании с акционерного общества «Автотранс» более 120 тыс. рублей в пользу пенсионерки в счёт возмещения морального вреда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени утром 27 января загорелась маршрутное такси, в котором находились девять человек. Люди чудом не пострадали.