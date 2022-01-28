Амман, 28 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Аномальные снегопады стали причиной введения в Иордании режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом 28 января сообщает Al-Araby-Al-Jadid.

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По последним данным, за 27 и 28 января толщина снега в разных районах страны составила от 2 до 34 см. Непогода привела к отключению электроэнергии в ряде регионов страны, в ряде населённых пунктов электричество пропало на 10 часов.

Местные власти приняли решение об эвакуации семей из некоторых домов, опасаясь возможного наводнения и паводков, которые ожидаются с приходом оттепели.

Как заявил председатель Совета уполномоченных Комиссии по регулированию энергетики и полезных ископаемых Хусейн аль-Лабун, за 24 часа в системе электроснабжения страны было зафиксировано 1945 отключений. Большая их часть была устранена, власти работают над возобновлением подачи электроэнергии в полном объёме.