Самара, 28 января, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Контейнеры для раздельного сбора отходов могут появиться в 2022 году в городах Самарской области. Об этом 28 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Arhcity.ru Раздельный сбор мусора. Архангельск

Сообщается, что в регионе в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» для сбора стекла, металла, пластика, макулатуры закуплено 1790 контейнеров. Мусоросборники желтого цвета планируют установить в Сызрани, Самаре, Новокуйбышевске и Тольятти.

На эти цели из средств федерального было направлено 28,3 млн рублей. При этом софинансирование бюджета региона составило 4,6 млн рублей.

Отмечается, что с помощью контейнеров можно будет уменьшить объем отходов, которые попадают на захоронение. В области сейчас функционируют восемь мусоросортировочных комплексов.

Первые 202 желтых контейнера объемом 1,1 куб. метр уже установлены в Новокуйбышевске.

В текущем году 1203 контейнера для сухого мусора планируют установить в Самаре, 197 таких контейнеров будут установлены в Сызрани и 188 мусоросборников установят в Тольятти.