* запрещённая в России организация

Кабул, 28 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В ответ на призывы США и Европы на саммите в Осло к инклюзивной и выборной политической системе в Афганистане, министр иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки заявил, что западные страны ищут «оправданий» и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали «полноценное правительство» в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Представители правительств европейских стран и США выступили на саммите в Осло с совместным заявлением, в котором призвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установить инклюзивную и выборную политическую систему в Афганистане для достижения мира и стабильности.

«У международного сообщества нет ни определения, ни примера инклюзивности, — цитирует TOLOnews слова Моттаки. — Они не считают нынешнюю власть инклюзивной и используют отговорки».

Он отверг формирование правительства с участием чиновников из предыдущего кабинета министров, заявив, что в кабинете президента США Джозефа Байдена нет чиновников из прежней администрации.

На встречах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) западные официальные лица говорили о «созыве Лойя джирги» и «всеобъемлющем консультативном процессе».

Критики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что движение назначило на ключевые посты в правительстве членов своей фракции, в основном представителей одной этнической группы (пуштунов).

Специальный представитель ЕС по Афганистану Томас Николсон заявил в ответ на замечания министра иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что «международное сообщество не обязано давать определение инклюзивного правительства в Афганистане».

«Афганские мужчины и женщины должны принять решение в рамках прозрачного процесса», — сказал он.

Николсон считает, что в ходе такого процесса «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может получить внутреннюю легитимность от афганского народа.