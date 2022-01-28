Калуга, 28 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Калужской области 42 региональных учреждения культуры — театры, филармония, музеи, библиотеки, дома культуры — принимают участие в реализации программы «Пушкинская карта». Об этом 28 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра культуры региона Павла Суслов.

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С февраля 2022 года к программе подключаются учреждения, осуществляющие кинопоказы. Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет получит возможность приобретать по «Пушкинской карте» билеты в кино на национальные фильмы, а также увидеть фильмы из «Золотой коллекции отечественного кино».

«Программа «Пушкинская карта» развивает и поддерживает интерес к культуре у нового поколения, расширяет доступность лучших образцов отечественной культуры для молодежи. Сделать данную услугу доступной для всей молодежной аудитории Калужской области наша общая задача ‑ и культуры, и образования», — отметил Павел Суслов.