Сухум, 28 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Абхазии инициативная группа составила коллективное обращение к президенту республики Аслану Бжании с призывом не принимать закон об иностранных агентах. Текст обнародовало агентство «Апсныпресс».

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Составители обращения отреагировали на встречу на уровне министерств юстиции Абхазии и России в декабре прошлого года, где абхазская сторона взяла на себя обязательство «гармонизировать» с РФ законодательство об иностранных агентах и неправительственных организациях (НПО) с российскими законами.

«Считаем важным напомнить, что абхазские НПО работают в партнёрстве с представительствами международных организаций, в том числе с агентствами ООН, которые на законных основаниях осуществляют свою деятельность в Абхазии», — говорится в сообщении.

По мнению его авторов, введение такого закона станет дополнительным поводом грузинской стороне заявлять об «оккупации» Абхазии. Также это якобы «нанесёт непоправимый ущерб» гражданскому обществу республики.

Активисты призвали судить об НКО не потому, кто их финансирует, а по тому, какую деятельность они ведут. Авторы обращения против принятия данного закона даже «в самом щадящем варианте», так как считают, что это приведёт «к ликвидации неправительственного сектора».

Сообщается, что под обращением подписались 352 человека.

Стоит отметить, что принятый в России закон об иностранных агентах не ограничивает их деятельность. Организации и физические лица, которых признали иноагентами, обязаны раз в полгода представлять отчёты о деятельности и о расходе средств. Также иноагентам запрещено работать на государственных должностях.