Горно-Алтайск, 28 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Дополнительные санитарные дни введены в пунктах пропуска на границе с Монголией в республиках Алтай и Тува. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгранстроя.

ФГКУ Росгранстрой Пункты пропуска на российско-монгольской границе

Так, в Туве автомобильные пропускные пункты Хандагайты и Шара-Сур будут закрыты с 1 по 6 февраля 2022 года. Цаган-Толгой не будет работать с 1 по 4 февраля. Кроме того, все три пункта закроются 23 февраля и 8 марта.

«В Республике Алтай для многостороннего автомобильного пункта пропуска Ташанта дополнительными выходными днями будут 1−3 февраля, 23 февраля, 7 и 8 марта 2022 г», — добавили в ведомстве.