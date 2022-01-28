Екатеринбург, 28 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Водитель врезавшегося утром 28 января на Урале в фуру легкового автомобиля подрабатывал таксистом. Об этом сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

49-летний мужчина вёз женщину 1990 года рождения и троих её детей в Челябинскую область. По предварительным данным, причиной ДТП стало его переутомление.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиры не были пристёгнуты, а дети не находились в специальных креслах. Известно, что месячного мальчика нашли почти в моторном отсеке автомобиля. Напомним, водитель машины погиб. Позднее в больнице скончался младенец. Женщина и два других её ребёнка госпитализированы.