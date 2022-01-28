Вашингтон, 28 января 2022, 11:59 — REGNUM Поклонники американского рэпера Канье Уэста (Йе) ставят под сомнения его слова о скором выходе второй части альбома Donda. Об этом 28 января пишет The Sun.
Как отмечает СМИ, пользователи Сети припоминают Уэсту, что он несколько раз переносил дату выхода первой части пластинки. «И вот опять», — пишут фанаты артиста под его постом с датой выхода альбома.
https://www.instagram.com/p/CZPbxWfJSRd/
«Я точно знаю, что это не выйдет 22.02.22», — прокомментировал guccikettle.
«Мне лучше ожидать его в следующем году?» — спрашивает bayleefox7.
«Дата выхода? Да эта фигня не выйдет», — считает thekingstevee.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января 2022 года Канье Уэст анонсировал альбом Donda 2. Релиз пластинки запланирован на 22 февраля 2022 года.
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