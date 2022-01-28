Вашингтон, 28 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Поклонники американского рэпера Канье Уэста (Йе) ставят под сомнения его слова о скором выходе второй части альбома Donda. Об этом 28 января пишет The Sun.

Скриншот с YouTube Канье Уэст

Как отмечает СМИ, пользователи Сети припоминают Уэсту, что он несколько раз переносил дату выхода первой части пластинки. «И вот опять», — пишут фанаты артиста под его постом с датой выхода альбома.

https://www.instagram.com/p/CZPbxWfJSRd/

«Я точно знаю, что это не выйдет 22.02.22», — прокомментировал guccikettle.

«Мне лучше ожидать его в следующем году?» — спрашивает bayleefox7.

«Дата выхода? Да эта фигня не выйдет», — считает thekingstevee.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января 2022 года Канье Уэст анонсировал альбом Donda 2. Релиз пластинки запланирован на 22 февраля 2022 года.