Минск, , 11:58 — REGNUM Западным странами важно «утопить в крови российско-украинское братство», заявил 28 января президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Украина становится предметом закулисного торга, жителей страны толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебное отношение к братским народам, в том числе к белорусам.

«Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство», — сказал Лукашенко в обращении с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, в каких случаях возможно вступление республики в войну.

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