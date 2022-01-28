Махачкала, , 11:58 — REGNUM В Дагестане планируется создать новый курорт на побережье Каспийского моря. Этот амбициозный проект послужит развитию дополнительной популярности республики у туристов. Новый туркластер сможет принимать до 200 тысяч отдыхающих в год. Об этом сообщил генеральный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев, побывавший с рабочей поездкой в Дагестане.

Берег Каспия AnastassiyaL

«Самый масштабный приоритетный проект — это Каспийский туристический кластер. Он включает в себя создание рекреационной инфраструктуры на морском побережье. Морской курорт в Дагестане поможет привлечь дополнительно более 200 тысяч туристов в год», — цитирует главу компании его пресс-служба.

По словам Тимижева, в реализации проекта туркластера на Каспии будет принимать участие государство в лице Минэкономразвития и Кавказ.РФ. В ноябре 2021 года он был представлен председателю правительства РФ Михаилу Мишустину во время стратегической сессии с регионами СКФО. Во время поездки в Дагестан Тимижев, глава республики Сергей Меликов, профильные руководители и потенциальные инвесторы определили направления для дальнейшего оформления их в инвестиционные проекты.