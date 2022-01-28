Омск, 28 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Омске за прошедшую неделю зафиксировано увеличение стоимости 11 наблюдаемых товаров в интервале от 1,9 до 4,3%. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в мэрии города.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Хлеб

Значительнее всего за указанный период подорожала белокочанная капуста — на 8,5% (с 45,97 до 49,90 рубля за килограмм). Причиной такого роста городские власти назвали сезонность (увеличение затрат на хранение).

Также сезонностью и неурожаем прошлого года объяснили рост цен на другие овощи. Картофель, лук и морковь подорожали от 2,4 до 4,3%.

От 1 до 3,2% в Омске выросли цены на макароны и вермишель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, консервы для детского питания, охлаждённую говядину.

Снизились цены (более чем на 1%) на стиральный порошок (на 4,3%), зубную пасту (на 1,4%), средства гигиены (на 1,2%). Также подешевели охлаждённые куры (на 1,8%) и пшено (на 1,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным мэрии, мониторинг цен в Омске проводится на 68 продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса в 20 сетевых магазинах города. Кроме того, учитываются данные Омскстата.

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