Москва, 28 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Не контролируют месторасположение работающих дистанционно сотрудников 69% компаний в России, Следят, откуда работают сотрудники на «удалёнке», 23% руководителей, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM За работой

Опрос показал, что компании стали серьезнее относится к трудовой дисциплине дистанционного персонала. Так, 42% удаленных сотрудников сообщают работодателю о своем месте работы, 27% из них отчитываются по своей инициативе, 15% — по запросу работодателя.

Работодатели стали чаще утверждать, что сотрудник на «удаленке» обязан сообщать о своем месте работы — 19% год назад и 23% в январе 2022 года. Дистанционные сотрудники стали также чаще сообщать о месте своей работы: 27% — сейчас и 17% — год назад.

Опрос проведён 10—25 января 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 149 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM раанее сообщало, сотрудники российских компаний чаще всего работают удалённо в сфере IT-технологий (22%), управления персоналом (21%) и в сфере продаж (17%).

Читайте подробнее: Названы сферы с наибольшим количеством сотрудников на «удалёнке»