Барнаул, 28 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Алтайские предприниматели по федеральной программе льготного кредитования ФОТ 3.0 привлекли 549,2 млн. рублей в 2021 году. Как сообщила сегодня, 28 января, консультант управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Лариса Хищенко, данная мера государственной поддержки инициирована Правительством Российской Федерации для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предприниматель

Всего было одобрено к получению 456 кредитов на сумму 1 583,6 млн. рублей.

Напомним, второй этап программы ФОТ 3.0 был запущен 1 ноября 2021 года как антикризисная мера поддержки бизнеса в период нерабочих дней. В России за два месяца действия программы субъекты малого и среднего предпринимательства получили 88,7 млрд рублей льготных кредитов.

«В рамках второго этапа программы ФОТ 3.0 почти половину объема оказанной поддержки получили предприятия общественного питания. Им выдано 41,5 млрд рублей», — рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Среди получателей поддержки почти 4 тысячи малых предприятий в сфере ремонта компьютеров и бытовой техники. Им было выдано 9,6 млрд рублей. Еще 7,8 млрд рублей получили 2 тысячи стоматологических клиник. При этом, основными получателями поддержки стали микро‑ и малые предприятия, их доля в кредитном портфеле программы составила более 85%.

Кредитной поддержкой по программе ФОТ 3.0 также могли воспользоваться социально-ориентированные некоммерческие организации (СОНКО). С ними было заключено около 300 кредитных соглашений на сумму 2,7 млрд рублей.

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