Джакарта, , 11:54 — REGNUM Сингапуру разрешат проводить военные учения в воздушном пространстве Индонезии, сообщает Kompas.

Небо. След самолета Desktopwallpapers.org.ua

В парламенте Индонезии не прокомментировали заключение соглашения о сотрудничестве в области обороны, в котором подчеркивается, что Сингапуру разрешено проводить военные учения в небе над Индонезией.

Принцип суверенитета над воздушным пространством Индонезии сохраняется.

Напомним, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил, что Сингапуру разрешено проводить военные учения в небе Индонезии.