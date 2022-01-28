Джакарта, 28 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Сингапуру разрешат проводить военные учения в воздушном пространстве Индонезии, сообщает Kompas.

Desktopwallpapers.org.ua Небо. След самолета

В парламенте Индонезии не прокомментировали заключение соглашения о сотрудничестве в области обороны, в котором подчеркивается, что Сингапуру разрешено проводить военные учения в небе над Индонезией.

Принцип суверенитета над воздушным пространством Индонезии сохраняется.

Напомним, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил, что Сингапуру разрешено проводить военные учения в небе Индонезии.