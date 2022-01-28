Москва, 28 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Госдуме ведут работу над нормативно-правовой базой, которая поможет усовершенствовать механизмы поддержки оборота органической продукции в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия») по итогам встречи с руководителем Роскачества Максимом Протасовым.

Kremlin.ru Алексей Гордеев

Необходимо создать условия, при которых отечественные производители смогут повышать качество и узнаваемость конечной органической, «зеленой» и аналогичной продукции, отметил Гордеев.

У России есть большой потенциал для развития рынка экологически чистой сельхозпродукции, отметил парламентарий.

Сейчас доля российских органических товаров в структуре экспорта составляет порядка 0,2%, но в перспективе показатель мог бы вырасти до 10−15%. При этом, отметил Гордеев, в первую очередь необходимо закрыть спрос на внутреннем рынке.

По данным опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, порядка 82% респондентов покупают органические продукты. Вместе с этим большинство опрошенных считают синонимичными понятия «органический», «натуральный», «био», «эко» и не проводят между ними различий.

Ранее Госдума приняла закон об экопродукции. Экопродукция будет снабжена QR-кодами. Отдельно оговаривается, что обязательные требования в отношении маркировки действуют только для той сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, на которую получен сертификат соответствия.

Закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.