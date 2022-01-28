Батайск, Ростовская область, 28 января 2022, 11:54 — REGNUM В Ростовской области после прокурорской проверки работодатель погасил 1 млн рублей задолженности по зарплате. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Пустой кошелек
Пустой кошелек

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что задолженность по зарплате образовалась перед четырьмя работниками компании «Базовый Блок Энергетика». Руководителю было внесено представление, после чего сотрудники получили деньги.

В отношении юридического лица и директора возбуждены административные дела о невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной плате.

ИА REGNUM отмечает, что компания была создана в 2011 году. Работники предприятия занимаются комплектацией промышленных и гражданских объектов высокотехнологичным электрооборудованием собственного производства, в комплексе с монтажными и пусконаладочными работами.