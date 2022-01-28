Батайск, Ростовская область, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области после прокурорской проверки работодатель погасил 1 млн рублей задолженности по зарплате. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Пустой кошелек

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что задолженность по зарплате образовалась перед четырьмя работниками компании «Базовый Блок Энергетика». Руководителю было внесено представление, после чего сотрудники получили деньги.

В отношении юридического лица и директора возбуждены административные дела о невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной плате.

ИА REGNUM отмечает, что компания была создана в 2011 году. Работники предприятия занимаются комплектацией промышленных и гражданских объектов высокотехнологичным электрооборудованием собственного производства, в комплексе с монтажными и пусконаладочными работами.