Кемерово, 28 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Кемеровский арбитраж получил от Центробанка России банкротный иск, ответчиком в котором выступает кредитный потребительский кооператив из Ленинск-Кузнецкого — КПК «ЮК Инвест-Капитал». Заявление пока судом к производству не принято и дата первого заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к КПК

Заявление о признании должника банкротом появилось в судебной базе 28 января 2022 года. В качестве суммы иска фигурирует 579 781,06 рубля.

В ЕГРЮЛ кооператив зарегистрировали в марте 2005 года. Председателем правления в реестре с 2017 года фигурирует Юлия Кабачевская. На сайте кооператива уточняется, что клиенты КПК: потребительские кредиты — 30%, на улучшение жилищных условий — 45%, а вклады и сбережения — 25%.

Напомним, ранее заявление с просьбой ввести в отношении него процедуру несостоятельности подал один из старейших кооперативов Хабаровского края — КПК «Первый Дальневосточный». Он отработал на рынке свыше 20 лет. Около месяца назад ЦБ РФ ввёл ряд санкций в отношении КПК, в том числе ограничение на привлечение средств, выдачу займов и приём новых участников.