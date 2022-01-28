Москва, , 11:52 — REGNUM Угрозы властей Соединенных Штатов вынудить российского посла Анатолия Антонова покинуть Вашингтон являются хамством, заявил 28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы их предупредили, что если хамство будет продолжаться… то у нас есть ещё резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия», — сказал глава МИД РФ в интервью российским СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент США пообещал поставить вопрос о его отъезде из страны, если Россия не выдаст визы охранникам американского посольства Москве.

Читайте также: Песков оценил угрозу Вашингтона выдворить посла РФ из США