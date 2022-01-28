Москва, 28 января 2022, 11:52 — REGNUM Угрозы властей Соединенных Штатов вынудить российского посла Анатолия Антонова покинуть Вашингтон являются хамством, заявил 28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент США пообещал поставить вопрос о его отъезде из страны, если Россия не выдаст визы охранникам американского посольства Москве.
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