Москва, 28 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Угрозы властей Соединенных Штатов вынудить российского посла Анатолия Антонова покинуть Вашингтон являются хамством, заявил 28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы их предупредили, что если хамство будет продолжаться… то у нас есть ещё резервы для того, чтобы по-настоящему выравнивать наши дипломатические присутствия», — сказал глава МИД РФ в интервью российским СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент США пообещал поставить вопрос о его отъезде из страны, если Россия не выдаст визы охранникам американского посольства в Москве.

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