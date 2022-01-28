Воронеж, 28 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Повышения тарифа на проезд в общественном транспорте Воронежа до 27 рублей требуют перевозчики. Компании готовят расчеты для предоставления в мэрию.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Авария с участием автобуса в Воронеже

«Это необходимо делать в ближайшее время, но всё будет зависеть от качества предоставляемых документов со стороны предприятий-перевозчиков. Исходя из этого будут сокращаться или увеличиваться сроки рассмотрения», — сказал «Вести Воронеж» руководитель транспортной компании Дмитрий Крутских.

Вопрос увеличения тарифа обсуждался и в ходе круглого стола по проблемам развития общественного транспорта 27 января, сообщили в мэрии. Представители транспортных предприятий заявили, что основная причина острого дефицита кадров, который сложился в отрасли — низкие зарплаты водителей. При этом перевозчики настаивают, что положительные изменения в системе общественного транспорта, необходимостью которых власти аргументировали увеличение тарифа на проезд в 2019 году, есть, хотя «с позиции простого пассажира они не так видны».

Как сообщало ИА REGNUM, тариф на проезд в общественном транспорте Воронежа вырос в октябре 2019 года, с 17 рублей до 21 при безналичной оплате и 23 рублей наличными за поездку. Тогда горожанам обещали глобальные положительные изменения в пассажирских перевозках. Однако горожане продолжают жаловаться на нарушение расписания, отсутствие транспорта по вечерам, грязь в самих автобусах. За последнее время в городе произошло несколько аварий с участием маршрутных автобусов, в том числе и с пострадавшими. А скандал с нападением водителя автобуса на женщину прославил воронежский транспорт далеко за пределами региона.