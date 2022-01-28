Минск, 28 января 2022, 11:51 — REGNUM «Ещё один фронт атаки на Белоруссию — санкции», — заявил 28 января Александр Лукашенко в Минске при оглашении послания народу и Нацсобранию.
Он приравнял санкции к войне, отметив: «Атакуя нас, пробуют выдавить с рынка наши флагманы промышленности».
Санкции и мятеж внутри постсоветской республики, по словам Лукашенко, предваряют военное вторжение (интервенцию). При этом он отметил, что международные санкции Запада в отношении официального Минска касаются не только Белоруссии.
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