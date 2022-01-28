Москва, , 11:49 — REGNUM На данный момент переговоры по российским предложениям о гарантиях безопасности с США и Североатлантическим альянсом (НАТО) еще не завершены. Об этом 28 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас… Ну, американцы и натовцы, как вы знаете, больше месяца изучали предельно простые предложения, заключённые в проектах договора с Вашингтоном, и соглашение с Североатлантическим альянсом», — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия получила ответы на свои предложения по гарантиям безопасности только два дня назад и уточнил, что в этих ответах есть рациональные зёрна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет вооружённых конфликтов, но не позволит грубо наступать на свои интересы.