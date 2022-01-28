Ярославль, 28 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Ярославской области установлен новый максимум заражений коронавирусом, за сутки выявлено 397 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Антирекорды в регионе продолжают обновляться ежедневно. Предыдущий, в 357 заражений, был установлен 27 января. За сутки в Ярославской области было госпитализировано 153 человека, 89 выздоровели, ещё 4 скончались.

Прямо сейчас в Ярославской области болеет ковидом 8071 человек, в лечебных учреждениях находится 1348 пациентов с симптомами коронавируса, причем у 980 человек COVID-19 официально подтвержден.