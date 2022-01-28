Маркс, Саратовская область, 28 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Саратовской области суд признал виновным 50-летнего жителя города Маркса, обвиняемого по ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение, совершенное с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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Установлено, что с января по февраль 2021 года 50-летний саратовец дважды вступал в интимную связь с 15-летней девочкой, которая впоследствии забеременела и родила ребенка. Правоохранительные органы узнали о произошедшем от медиков.

ИА REGNUM напоминает, 23-летний житель города Вольска в конце октября 2020 года вступал в интимную связь с 13-летней приятельницей.

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