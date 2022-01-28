Горно-Алтайск, , 11:46 — REGNUM В Республике Алтай продолжается рост заболеваемости ОРВИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, на уходящей неделе зарегистрировано 1925 новых случаев заболевания.

ОРВИ Kazanfirst.ru

Это в 1,7 раза выше уровня предыдущей недели, когда ОРВИ заболели 1120 человек. При этом у 56 человек развилась внебольничная пневмония, в том числе у трёх детей младше 14 лет.

«Среди детей зафиксировано 1064 обращения по поводу ОРВИ (3 неделя — 559), рост в 1,9 раза. Госпитализированы с признаками ОРВИ и гриппа 21 человек, в том числе 14 детей», — отметили в управлении.

По ОРВИ в республике полностью закрыты восемь школ. Частично на дистанционное обучение переведены учащиеся ещё 32 учебных заведений.