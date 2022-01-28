Нью-Йорк, США, , 11:45 — REGNUM Полиция задержала в Нью-Йорке (США) мужчину, который на машине протаранил дом певицы Тейлор Свифт. Об этом 28 января пишет TMZ.

Тейлор Свифт Jana Zills

По словам сотрудников правоохранительных органов, задержанный требовал встречи с артисткой и не собирался покидать место происшествия, пока этого не произойдёт. Полицейские предполагают, что мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Добавим, что это не первый случай, когда в дом к Тейлор Свифт пытается проникнуть её преследователь. В августе 2021 года полиция задержала 28-летнего Патрика Ниссена.

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