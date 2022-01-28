Нью-Йорк, США, 28 января 2022, 11:45 — REGNUM Полиция задержала в Нью-Йорке (США) мужчину, который на машине протаранил дом певицы Тейлор Свифт. Об этом 28 января пишет TMZ.

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Jana Zills

По словам сотрудников правоохранительных органов, задержанный требовал встречи с артисткой и не собирался покидать место происшествия, пока этого не произойдёт. Полицейские предполагают, что мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Добавим, что это не первый случай, когда в дом к Тейлор Свифт пытается проникнуть её преследователь. В августе 2021 года полиция задержала 28-летнего Патрика Ниссена.

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