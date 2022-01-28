Ростов-на-Дону, 28 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Пойти на двукратное повышение тарифа на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ростовской области власти заставили «экономика и возможности». Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил донской губернатор Василий Голубев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за капремонт

«Наши возможности в ремонте домов значительно сокращаются, если мы будем продолжать работать с этим тарифом. Количество домов, которые мы сможем отремонтировать на нынешний тариф (9,92 рубля), сократится примерно в два раза. …Экономика и возможности которые сейчас имеет регион заставили нас пойти на повышение тарифа», — подчеркнул глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах в Ростовской области вырастет почти вдвое — около 20 рублей за 1 кв. метр. При этом ранее сообщалось, что тариф может вырасти втрое.