Уфа, , 11:46 — REGNUM Проект регионального закона о бесплатных прививках в частных клиниках принят в первом чтении в Башкирии. Об этом 28 января сообщает пресс-служба госсобрания региона.

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Сообщается, что депутаты государственного собрания республики приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека в Республики Башкортостан».

«Законопроектом предлагается обеспечивать вакцинами, включенными в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, независимо от их организационно-правовой формы», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Отмечается, что правительство Башкирии будет утверждать порядок организации обеспечения медучреждений иммунобиологическими препаратами.

Сообщается, что в настоящее время все права и обязанности по реализации госполитики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней возложены только на организации государственной и муниципальной систем здравоохранения. При этом в реестр медорганизаций, которые осуществляют деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, включены и медицинские учреждения различных организационно-правовых форм.

«С принятием закона противоречие будет устранено, а граждане смогут проходить вакцинацию в соответствии с календарем профилактических прививок в любой удобной для них клинике, работающей в системе ОМС», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Сообщается, что в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям включены прививки против 24 заболеваний.