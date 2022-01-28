Иркутск, 28 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере заместителем мэра Иркутского районного муниципального образования и начальником одного из отделов администрации от генерального директора строительной организации следователями СК при взаимодействии с сотрудниками полиции установлены иные должностные лица администрации муниципального образования, причастные к получению взятки. Подробности сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ksonline.ru Взятка

В порядке ст.91 УПК РФ задержаны председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (КУМИ), заместитель председателя КУМИ по капитальному строительству и начальник отдела обеспечения деятельности КУМИ. Сейчас их допрашивают следователи СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января заместитель мэра Иркутского районного муниципального образования и начальник одного из отделов администрации была задержаны за получение взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, взятка в размере не менее 13 млн рублей была получена от гендиректора строительной организации за общее покровительство при проведении подрядных работ, а также за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту, предметом которого является поставка и монтаж здания школы-детского сада в п. Большое Голоустное. Фигуранты определены под домашний арест.

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