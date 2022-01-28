Ярославль, 28 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Дмитрий Борушков назначен первым заместителем руководителя администрации губернатора Ярославской области. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Правительство ЯО Дмитрий Борушков

Новый ярославский чиновник является выходцем из ФАС. Дмитрий Борушков работал заместителем начальника управления контроля государственного оборонного заказа Федеральной антимонопольной службы. Как известно, врио ярославского губернатора Михаил Евраев ранее трудился заместителем руководителя ФАС.

Борушков стал уже четвертым назначенцем-выходцем из антимонопольного ведомства. Ранее посты зампредов ярославского правительства получили Артем Молчанов и Алексей Доронкин, департамент госзаказа возглавила Марина Кашина.

Должность первого заместителя руководителя администрации губернатора Ярославской области была вакантна с октября 2021 года, когда ее покинул Кирилл Сорокин. Вместе с прежним губернатором Дмитрием Мироновым он перешел на работу в администрацию президента.