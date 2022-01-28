Санкт-Петербург, 28 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Смерть трех пациентов после обследования органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с применением бария в городском консультативно-диагностическом центре №1 Санкт-Петербурга могла наступить из-за применения контрафактного препарата, сообщили 28 января в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в период с 17 по 27 января в Петербурге умерло три человека, которые проходили в клинике на улице Сикейроса обследования органов ЖКТ с применим бария. По данному факту было возбуждено угловое дело по ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ночью 28 января был задержан главный врач клиники.

«По версии следствия, подозреваемый, возглавляя указанный центр, на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата», — уточнили в ведомстве.

В результате более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести.

«В январе 2022 года шесть пациентов были госпитализированы больницу, три из которых, несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи, скончались», — подытожили в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения. Кроме того, проводятся активные следственные действия по установлению производителя контрафактной продукции.