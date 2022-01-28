Минск, 28 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Литва потеряет государственность, если развяжет войну. Об этом 28 января заявил Александр Лукашенко, оглашая послание к народу и Нацсобранию Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы вернём нашу Украину в лоно нашего славянства», — пообещал Лукашенко.

Он также отметил враждебность официальной Варшавы и напомнил участие Польши в разделе в Чехословакии вместе с гитлеровской Германией.