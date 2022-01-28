Москва, , 11:41 — REGNUM Торги на мировых фондовых рынках продолжают протекать под знаком волатильности, и сессия на Уолл-стрит 27 января не стала исключением, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«Изначально инвесторы позитивно отреагировали на отчет, отразивший рост американской экономики максимальными почти за 40 лет темпами в четвертом квартале.

Однако впоследствии индексы снова оказались под давлением, в том числе на осознании того, что сильная статистика только подкрепляет ястребиный настрой ФРС США в отношении монетарной политики, которая претерпит серьезные изменения в сторону ужесточения в 2022 году.

Корпоративная отчетность, которая по большей части выходит лучше прогнозов, но в целом рисует неоднозначную картину, добавляет нервозности на рынке, как и геополитика.

Так, по итогам сессии 27 января Dow Jones расположился непосредственно под уровнем открытия, потеряв менее 0,1%. S&P 500, который едва удержался от подтверждения медвежьей коррекции, лишился 0,54%, тогда как Nasdaq, который продолжает принимать на себя основной огонь продавцов, упал еще на 1,4%.

Сегодня, 28 января, в Азии изначально тоже превалировал позитивный настрой в рядах игроков, которые решили выдохнуть в конце непростой торговой недели.

Впрочем, и здесь не обошлось без продаж на росте, что только подтверждает настороженность и недоверие инвесторов, которые оправданно опасаются новых обвалов на массовом бегстве от рисков и потому воздерживаются от полноценных покупок, ограничиваясь спекулятивными, краткосрочными сделками.

К примеру, китайский Shanghai Composite после первоначального подъема просел почти на 1%, не сильно вдохновившись оптимистичным прогнозом по прибыли от CATL.

Аналогичным образом, гонконгский Hang Seng лишился 1% в основном из-за просадки в финансовом секторе. А вот японский Nikkei 225 не только сумел удержать позиции, но и подрос по итогам торгов более чем на 2%.

Тем временем доллар продолжает обновлять максимумы, все еще отыгрывая ястребиный тон Федрезерва, который вчера подкрепился сильной экономической статистикой, послужившей дополнительным доводом в пользу ужесточения политики ускоренными темпами.

Бычий импульс USD замедлился, но сохраняется, а значит, рынки продолжают закладывать в цену не только более агрессивное повышение ставок, но и сокращение баланса, которое похоже начнется раньше, чем предполагалось ранее», — пояснил эксперт.

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