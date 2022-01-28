София, , 11:37 — REGNUM Из-за резкого роста тарифов на электроэнергию в столице Болгарии Софии может временно прекратить свою работу метрополитен. Об этом 28 января в комментарии БТВ заявил заместитель главы софийского муниципалитета по экономическим вопросам Дончо Барбалов.

Метро (сс) usadifranci

«В городском бюджете практически не осталось денег для поддержания нормального функционирования метро, сейчас этот вид транспорта работает в убыток, — резюмировал, в частности, он. — Необходимо принятие соответствующей программы на государственном уровне, дабы не допустить коллапса».

В то же время, по словам Д. Барбалова, по причине отсутствия госбюджета страны на 2022-й год, софийский метрополитен может окончательно остаться без финансирования.

Как заявил журналистам исполнительный директор софийского муниципального предприятия «Метрополитен» Стоян Братоев, энергетические компании выставили транспортникам «непомерные счета за электричество».

«В январе нынешнего года компания получила квитанций на общую сумму в 3 миллиона левов (1,71 млн), что в три раза больше, чем за декабрь 2021-го», — сказал чиновник.