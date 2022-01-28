Минск, 28 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. «Мы категорически не приемлем войны. Война — это очень плохо, страшно», — заявил 28 января Александр Лукашенко в Минске при оглашении послания народу и Нацсобранию Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он назвал условия, при которых Белоруссия может принять участие в войне. Первое условие — если в её отношении будет осуществлена «прямая агрессия».

«Сегодня момент, когда независимость нужно защитить», — сказал Лукашенко.

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Второй случай участия Белоруссии в войне — нападение на Россию. С нею Белоруссия связана союзническими отношениями, напомнил руководитель постсоветской республики.

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