Москва, , 11:35 — REGNUM В ответах Вашингтона и НАТО на предложения России есть рациональное зерно. Об этом 28 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас американцы, натовцы больше месяца изучали наши предельно простые предложения, заключённые в проектах договора с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом. Мы получили только позавчера ответы, которые в западном стиле наводят тень на плетень во многом. Но там есть рациональные зёрна по второстепенным вопросам», — заявил Лавров.

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