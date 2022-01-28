Барнаул, , 11:35 — REGNUM Попытка обменить Пенсионный фонд с Фондом социального страхования — далеко не первая, так как существуют определённые риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, председатель барнаульского ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя известие о том, что к 2023 году российское правительство планирует объединить Пенсионный фонд с Фондом социального страхования, он пояснил:

Отделение ПФР по Алтайскому краю в Банауле. ул. Партизанская, 94 Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«На моей памяти это уже не первая попытка объединить эти фонды. У них общее, то что отчисления делаются от фонда оплаты труда. Но вот их расходование требует индивидуальных учетов. Так в медстраховании расходы идут «За пролеченного больного». В социальном страховании оплачиваются больничные листы. Отдельно идут платежи за профзаболевания и травмы. В пенсионном фонде производится выплата пенсий и сегодня добавились многочисленные выплаты на детей (материнский капитал и всевозможные ковидные выплаты).

На моей памяти руководители предприятий платили отдельно в эти фонды и туда же сдавали отчетность. Сегодня, возглавляя ТСЖ, мы делаем отдельные расчеты по каждому платежу и перечисляем деньги на счет налоговой инспекции. Туда же сдаем налоговую отчетность в общей форме которая называется «Расчет по страховым взносам». Отдельно перечисляем в фонд социального страхования платежи по страхованию профзаболеваний. Им же сдаем отчет. Поэтому вполне логично, чтобы сбор социальных платежей сосредоточить в налоговых инспекциях.

Но вот расходование этих средств надо вести с учетом механизмов расходования и просчетом РИСКОВ этих расходов. Вполне логично всё объединить на единой цифровой платформе, но пока опыт создания глобальных систем типа «Госуслуги» или ГИС ЖКХ имеет зачастую негативные элементы, когда эти платформы не стыкуются. А постоянные изменения операционных систем и браузеров довольно трудоемко. Вот только что разбирался со сложностями налоговой отчетности, когда все время вылазила разница в 2 копейки из-за того, что разные платформы имеют разные правила округления сотых долей копейки».

Как сообщало ИА REGNUM, об объединении ПФР и ФСС заговорили в 2021 году. Завершить его планируют к 2023 году. Вместе с тем, по мнению депутата Госдумы Алексея Журавлёва («Родина»), Пенсионный фонд — как ложка дегтя, способная испортить любую бочку меда.

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