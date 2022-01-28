Казань, 28 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Татарии в отношении 45-летнего заместителя регионального отделения Фонда социального страхования по РТ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

По версии следствия, в декабре 2021 — январе 2022 года подозреваемый, являясь председателем комиссии по закупкам, незаконно отклонил заявку одной из фирм в двух электронных аукционах на покупку абсорбирующего белья на сумму 31 млн и 188 млн рублей, в которых организация изначально была признана победителем. Действия подозреваемого привели к нарушению прав и законных интересов фирмы.

Задержанный признал причастность к совершению преступления.

ИА REGNUM ранее сообщало, осенью 2021 года глава регионального отделения Фонда социального страхования по Татарии был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Читайте также: Глава регионального отделения ФСС в Татарии задержан при получении взятки